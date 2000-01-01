Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Турция: обновление стратегии безопасности НАТО неизбежно 06.12 11:52   MIGnews.com

Турция: обновление стратегии безопасности НАТО неизбежно

Вице-президент Турции Фуат Октай выступил за пересмотр стратегии НАТО.

"Саммит лидеров НАТО в Лондоне вновь продемонстрировал важность миссии Альянса. Не стоит забывать, что границы Турции - это и границы НАТО", - отметил вице-президент Турции.

На этой неделе в Лондоне лидеры стран НАТО договорились об обновленном плане по усилению восточного фланга для защиты Польши и стран Балтии.

Ради принятия этого решения Турция сняла принципиальные требования о сирийских курдах. Анкара требует от союзников признать террористическими организациями Рабочую партии Курдистана, ее боевое крыло "Отряды народной самообороны" (YPG) и другие прокурдские организации, действующие на турецко-сирийской границе.

Вице-президент Турции также прокомментировал международную обеспокоенность по поводу разграничения морской зоны в Средиземном море.

По словам Октая, исторический меморандум между Турцией и Ливией об ограничении юрисдикции в Средиземном море будет направлен на ратификацию в парламент Турции, пишет NewsAM.

Этот документ внесет вклад не только в мир в Средиземноморье, но и в братские связи между Турцией и Ливией, утверждает он.

Накануне Европейский Союз призвал Анкару предоставить текст нового "Меморандума о взаимопонимании" между Турцией и Ливией.

"Двусторонний" Меморандум о взаимопонимании "между Турцией и Ливией от 27 ноября 2019 года по морскому разграничению не обнародуется. Нужны дальнейшие разъяснения относительно его содержания. Мы ожидаем, что текст будет немедленно сообщен Европейскому Союзу", - заявили в Брюсселе.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:07
Япония: тысячи пациентов гибнут из-за лечения антибиотиками
23:15
Названы ведущие "Евровидения-2020"
21:57
В Великобритании женщина построила паб для своего мужа
21:35
Польша хочет купить территорию бывшего концлагеря у Австрии
20:44
Стрельба на авиабазе в США: есть погибшие
20:13
Нетаниягу и Путин поговорили по телефону: о чем шла речь
19:51
Мятежи на границе с Газой возобновились: первые подробности
19:27
Поэт тепла и солнца
19:19
Путин хочет лично встретиться с Зеленским
18:39
Самые влиятельные женщины мира: кто отличился в 2019 году
18:16
Нетаниягу и Ганц грозят победить друг друга на выборах
17:50
Ди Каприо пожертвовал около $100 млн на спасение природы
17:32
Нетаниягу: мы готовимся к ненужным выборам
16:47
Кац и Лавров обсудили помилование Наамы Иссахар
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus