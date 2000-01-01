06.12 09:01 MIGnews.com

Смотрич - Шаю Ницану: скатертью дорога

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Министр транспорта Бецалель Смотрич возмутился высказываниями генерального прокурора шая Ницана на конференции юристов в Хайфе.Смотрич заявил: “Я хочу подать к нему иск - иск за искажение морали, иск за оскорбление семей погибших жертв террора, иск за оскорбление всего государства. Такой человек не заслуживает того, чтобы быть государственным служащим, и конечно же занимать должность государственного прокурора. Это стоит нам крови. А ему я хочу сказать - скатертью дорога”.Смотрич подчеркнул: "Вот так этот человек опустил на самый низкий уровень доверие народа к правоохранительной системе. Как раз перед тем, как уйти, Ницан пролил свет на все. Он хвастается судебным активизмом, жалуется на то, что снос домов террористов портит ему кровь, хвалится дисквалификацией Михаэля Бен Ари - и одновременно гордится тем, что защищает сторонников террора".