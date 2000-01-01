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Пранкер Лексус дозвонился к Зеленскому 06.12 09:22   MIGnews.com

Пранкер Лексус дозвонился к Зеленскому

Алексей Столяров, известный как пранкер Лексус, дозвонился по телефону к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Ну раз уж "60 минут" дозвонились Зеленскому, то мы подумали: а чем мы хуже? Этого звонка он ждал с момента своей инаугурации, поэтому тоже был тактичен в общении", - написал Лексус на своей странице в Facebook.

Пранкер также представил аудиозапись 30-секундного разговора с Зеленским.

Зеленский: - "Але!".

Лексус: "Але! Кремль на проводе".

Зеленский: "Ну наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил. Так а что вы хотите?".

Лексус: "Мы хотим, чтобы вы пустили нас в Киев, сняли с нас санкции СБУ".

Зеленский: "Ну у нас, смотри...Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим "Слава Украине!"?".

На этом телефонный звонок обрывается. Столяров пообещал позже обнародовать подробности разговора.




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