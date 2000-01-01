06.12 09:22 MIGnews.com

Пранкер Лексус дозвонился к Зеленскому

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Алексей Столяров, известный как пранкер Лексус, дозвонился по телефону к президенту Украины Владимиру Зеленскому."Ну раз уж "60 минут" дозвонились Зеленскому, то мы подумали: а чем мы хуже? Этого звонка он ждал с момента своей инаугурации, поэтому тоже был тактичен в общении", - написал Лексус на своей странице в Facebook.Пранкер также представил аудиозапись 30-секундного разговора с Зеленским.Зеленский: - "Але!".Лексус: "Але! Кремль на проводе".Зеленский: "Ну наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил. Так а что вы хотите?".Лексус: "Мы хотим, чтобы вы пустили нас в Киев, сняли с нас санкции СБУ".Зеленский: "Ну у нас, смотри...Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим "Слава Украине!"?".На этом телефонный звонок обрывается. Столяров пообещал позже обнародовать подробности разговора.