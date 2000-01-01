06.12 07:21 MIGnews.com

Габбай: я сожалею, что не вошел в правительство Нетаниягу

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Ави Габбай, который еще полгода назад был председателем "Аводы", в интервью Рине Мацлях из "12 канала" сказал, что Бенни Ганц должен "затаить дыхание" и сидеть в правительстве, возглавляемом премьер-министром Биньямином Нетаниягу."В конце концов, роль "Кахоль Лаван" - это то, что они были избраны вместо Биби", - сказал политик. "Они не преуспели и не преуспеют на следующих выборах. Мы видим опросы. Поэтому они должны сказать своей публике: "Люди, слушайте, мы хотели, этого не произошло, поэтому мы идем к правительству единства.""Я искренне верю Ганцу, когда он говорит, что для него Израиль на первом месте", - добавил Габбай. "Он должен принять это решение прямо сейчас, это непросто и рискованно, и создать правительство единства"."Одна из вещей, о которых я сожалею, это то, что я не вошел в правительство Нетаниягу. Я пошел в свою фракцию, выслушал их - и я не осознавал, что делаю что-то не так", - продолжил бывший депутат, получивший в последнюю минуту предложение войти в правительство Нетаниягу, которое могло бы предотвратить вторые выборы.По сообщениям, Нетаниягу предложил Габбаю министерство финансов и три других портфеля. Габбай рассматривал предложение, но отклонил его. Позже он оправдал свои колебания, вспомнив предвыборное обещание не быть частью правительства Нетаниягу - он пытался помешать принятию законов, которые он считает антидемократичными.Габбай со временем ушел с поста главы "Аводы" и впоследствии вообще бросил политику.