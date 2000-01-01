Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Габбай: я сожалею, что не вошел в правительство Нетаниягу | Фото:06.12 07:21   MIGnews.com

Габбай: я сожалею, что не вошел в правительство Нетаниягу

Ави Габбай, который еще полгода назад был председателем "Аводы", в интервью Рине Мацлях из "12 канала" сказал, что Бенни Ганц должен "затаить дыхание" и сидеть в правительстве, возглавляемом премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

"В конце концов, роль "Кахоль Лаван" - это то, что они были избраны вместо Биби", - сказал политик. "Они не преуспели и не преуспеют на следующих выборах. Мы видим опросы. Поэтому они должны сказать своей публике: "Люди, слушайте, мы хотели, этого не произошло, поэтому мы идем к правительству единства."

"Я искренне верю Ганцу, когда он говорит, что для него Израиль на первом месте", - добавил Габбай. "Он должен принять это решение прямо сейчас, это непросто и рискованно, и создать правительство единства".

"Одна из вещей, о которых я сожалею, это то, что я не вошел в правительство Нетаниягу. Я пошел в свою фракцию, выслушал их - и я не осознавал, что делаю что-то не так", - продолжил бывший депутат, получивший в последнюю минуту предложение войти в правительство Нетаниягу, которое могло бы предотвратить вторые выборы.

По сообщениям, Нетаниягу предложил Габбаю министерство финансов и три других портфеля. Габбай рассматривал предложение, но отклонил его. Позже он оправдал свои колебания, вспомнив предвыборное обещание не быть частью правительства Нетаниягу - он пытался помешать принятию законов, которые он считает антидемократичными.

Габбай со временем ушел с поста главы "Аводы" и впоследствии вообще бросил политику.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:07
Япония: тысячи пациентов гибнут из-за лечения антибиотиками
23:15
Названы ведущие "Евровидения-2020"
21:57
В Великобритании женщина построила паб для своего мужа
21:35
Польша хочет купить территорию бывшего концлагеря у Австрии
20:44
Стрельба на авиабазе в США: есть погибшие
20:13
Нетаниягу и Путин поговорили по телефону: о чем шла речь
19:51
Мятежи на границе с Газой возобновились: первые подробности
19:27
Поэт тепла и солнца
19:19
Путин хочет лично встретиться с Зеленским
18:39
Самые влиятельные женщины мира: кто отличился в 2019 году
18:16
Нетаниягу и Ганц грозят победить друг друга на выборах
17:50
Ди Каприо пожертвовал около $100 млн на спасение природы
17:32
Нетаниягу: мы готовимся к ненужным выборам
16:47
Кац и Лавров обсудили помилование Наамы Иссахар
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus