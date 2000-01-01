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Заместительница Мандельблитта: берегите нас 06.12 20:32   MIGnews.com

Заместительница Мандельблитта: берегите нас

Заместитель юридического советника правительства Авихая Мандельблитта, Дина Зильбер выступила на юридической конференции в Хайфе.

Выступление госпожи Зильбер было посвящено “кампании подстрекательства против юридической системы”, и тем страданиям, которые она причиняет сотрудникам правоохранительных органов.

Зильбер заявила: “Юридическому советнику сегодня требуется слоновая кожа с тем, чтобы противостоять подстрекательству. Я взываю к гражданскому обществу: мы часть норм правительства и общества, берегите нас, мы защитим вас от доминирования правительства”.

Зильбер продолжила: на протяжении некоторого времени против правоохранительной системы Израиля ведется беспрецедентная кампания делегитимации. Это - успешная кампания, разменной монетой в которой является ненависть.  Это уже не случай с какими-то маргиналами. Мы слышим как “Довольно диктатуры юридического советника!”, “Сгнившая прокуратура” распространяются и закрепляются среди значительной части публики. Семена зла несутся ветрами, будят недовольство, ставят под вопрос основные конвенции”.

“Авихаю Мандельблитту плевать на закон”, “Коррумпированный Шай Ницан”, “Лиат Бен-Ари - в тюрьму”, “Дина Зильбер - глава оппозиции”. Это - персонализация. Это - не аморфное зло. Это - адрес ненависти. И когда дело доходит до женщин с красными волосами перед нами - классика охоты на ведьм. То, что делает персонализацию о которой я говорю негативной - это всякое сглаживание характеров, это даже не карикатура, все плоско, все замазано черным. Слуг народа, посвятивших свою жизнь служению общества рисуют как коррупционеров, опьяненных властью, революционеров, монстров. Из округленных, многомерных фигур они превращаются в плоские мишени для ненависти. В последние недели было окончательно принято решение по делам Нетаниягу - принято 25 авторитетными юристами и профессионалами - и теперь огонь ненависти “конспираторов” распространился и на Авихая Мандельблитта, который еще недавно служил секретарем правительства - но сегодня его обвиняют в том, что он “шьет дела”.

У этой троицы - Авихай Мандельблитт, Шай Ницан и Лиат Бен-Ари, кроме личной охраны общее то, что они - прекрасное лицо нашей страны. Бывший главный военный прокурор, бывший десантник, бывшая секретарь движения скаутов, люди чья совокупная история служения народу - больше 80 лет. И это они устроили “государственный переворот”? Они - “мятежники  в королевстве?” Ударение на личную биографию, игнорирование нашего кумулятивного вклада, наклеивание ярлыков - не случайно. Так нас лишают щита защиты государства и превращают в объект для ненависти”.


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