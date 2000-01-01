Нетаниягу и Путин поговорили по телефону: о чем шла речь
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент России Владимир Путин провели 6 декабря телефонный разговор.
"Владимир Путин и Биньямин Нетаниягу обсудили целый ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, в том числе с учетом планируемого в январе 2020 года визита президента России в Израиль. Кроме того, затронуты вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении", – сообщает пресс-служба Кремля.
Издание The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса Нетаниягу сообщает, что переговоры в первую очередь были сосредоточены на Иране, Сирии и потребностях Израиля в безопасности. Как известно, РФ поддерживает правительство Башара Асада и критикует авиаудары, направленные на устранение иранского присутствия у северной границы Израиля.
Более того, Нетаниягу и Путин обсудили помилование израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной к 7,5 годам лишения свободы в РФ. Разговор между двумя лидерами состоялся в тот же день, когда министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Риме, подняв вопрос об освобождении девушки. Телефонный звонок премьер-министра стал вторым за три недели.