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Путин хочет лично встретиться с Зеленским 06.12 19:19   MIGnews.com

Путин хочет лично встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин хочет провести дополнительные встречи с лидерами "нормандской четверки".

Путин хочет встретиться лично с каждым, в том числе и с Владимиром Зеленским.

Такую информацию сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российский лидер едет на саммит в "нормандском формате" с серьезным настроем", - заверил Песков.

"Он также намерен провести "важные двухсторонние встречи" с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и Зеленским", - дополнил он.


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