06.12 19:19 MIGnews.com

Путин хочет лично встретиться с Зеленским

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Президент России Владимир Путин хочет провести дополнительные встречи с лидерами "нормандской четверки".Путин хочет встретиться лично с каждым, в том числе и с Владимиром Зеленским.Такую информацию сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Российский лидер едет на саммит в "нормандском формате" с серьезным настроем", - заверил Песков."Он также намерен провести "важные двухсторонние встречи" с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и Зеленским", - дополнил он.