06.12 19:19 MIGnews.com
Путин хочет лично встретиться с Зеленским
Президент России Владимир Путин хочет провести дополнительные встречи с лидерами "нормандской четверки".
Путин хочет встретиться лично с каждым, в том числе и с Владимиром Зеленским.
Такую информацию сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российский лидер едет на саммит в "нормандском формате" с серьезным настроем", - заверил Песков.
"Он также намерен провести "важные двухсторонние встречи" с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и Зеленским", - дополнил он.
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