Кац и Лавров обсудили помилование Наамы Иссахар

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым тему освобождения Наамы Иссахар, которую посадили в тюрьму на 7,5 лет.
Как сообщает The Jerusalem Post, встреча прошла в рамках конференции MED, проходящей в Риме (Mediterranean dialogues).
Уточняется, что на переговорах Кац выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин одобрит поданные ему просьбы о помиловании Наамы Иссахар. Глава израильского МИД также попросил разрешения на большее количество свиданий молодой израильтянки с ее матерью Яффе.
Более того, Кац "подчеркнул необходимость добиться вывода Ирана из Сирии, а также, что Израиль продолжит работу по защите своих интересов в области безопасности".
"Израиль продолжит действовать на благо своих оборонных интересов с тем, чтобы предотвратить базирование иранских сил в Сирии. Израиль будет особенно внимательно следить за тем, чтобы при этом российские силы, находящиеся там, не пострадали", - сказал Кац.
По словам министра иностранных дел, чрезвычайно важна положительная динамика отношений между Израилем и Россией как для обеих сторон, так и для всего региона.
Более того, глава внешнеполитического ведомства приветствовал ожидаемый визит президента РФ Владимира Путина в январе 2020 года в Иерусалим и его присутствие на двух важных мероприятиях: на церемонии к 75-летию со дня освобождения узников концлагеря "Освенцим" (Аушвиц) Красной Армией, а также на открытии мемориала жертвам блокады Ленинграда.
Стороны обсудили отношения между двумя государствами. Среди прочего был поднят вопрос необходимости создания более комфортных условий для прохождения пограничного контроля гражданами России, приезжающими в Израиль.