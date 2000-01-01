Израильтян предупредили: пора готовиться к нападению Ирана
Израильский журналист Цви Иехезкели предупредил о готовности Ирана предпринять еще одну провокационную атаку.
Об этом он сказал в эфире радио 103FM, передает "Аруц Шева".
"Американские отчеты показывают, что иранцы готовы к еще одной провокационной атаке», - сказал Йехезкели. Иранцы понимают, что их сила заключается в провоцировании Запада. Вот, где они черпают свои силы и строят свое сдерживание", – сказал он.
По словам журналиста, президент США Дональд Трамп не хочет воевать с Ираном и предпочитает усиливать санкции.
"Но это также провокационно. Посмотрите на карты с расположением иранского оружия. Тегеран разместил оружие средней дальности в Ираке, отправил части передового современного оружия в Йемен, иранцы увеличили свое присутствие в Сирии, и на этом не останавливаются. Я думаю, что израильские атаки или американские крики не останавливают иранцев", – добавил Иехезкели.
Он также уточнил, что будущие провокационные атаки касаются, в том числе, и Израиля.
"Я напомню вам, что, когда они выпустили несколько ракет по горе Хермон, Израиль осуществил широкомасштабную атаку. Вы думаете, что иранцы забыли об этом? Этот Касем Сулеймани заснул? Нет. Есть поговорка, что "месть лучше всего подавать холодной", или очень холодной, если мы говорим об иранцах", – подчеркнул он.
По его мнению, Израиль уже вовсю готовится к возможной атаке со стороны Тегерана, о чем свидетельствует как поведение американцев, так и поведение израильских военных.
"Не знаю, насколько нападение будет сильным и где именно произойдет, но мы видели шесть различных видов атак в течение этого года. Я отмечу крупную атаку на саудовское нефтяное месторождение, а также уничтожение американского беспилотника и подозрительное затопление судов в Ормузском проливе. Есть много способов спровоцировать – с одобрения, без одобрения. Но нам нужно понять, что над этим работают иранцы", – отметил он.
Особое внимание Иехезкели уделил протестам в Иране, в ходе которых погибают демонстранты от рук силовиков, которые жестоко расстреливают людей.
"Это Иран сегодня, и если вы думаете, что протесты ослабили его – то происходит прямо противоположное. Обратите внимание, что чем больше Иран душат санкциями, тем больше он атакует в регионе. Наблюдается огромный рост числа атак против интересов Израиля, арабов и США в регионе", – констатировал журналист.