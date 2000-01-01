06.12 14:24 MIGnews.com

Юридический советник Кнессета назвал дату возможных выборов

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В пятницу, 6 декабря, юридический советник Кнессета Эяль Иннон заявил, что очередные выборы, которые становятся все вероятнее, состоятся 3 марта."Запомните: если изменений не произойдет, мы готовимся к выборам во вторник, 3 марта 2020 года", - сказал Иннон в своей речи на юридической конференции."Как профессионалы в этой области, мы также готовимся к объявлению во вторник ночью о правительстве единства. Законодательные оценки проводятся для всех возможных сценариев", - сказал он.Заявление прозвучало на следующий день после того, как директор Центризбиркома предупредила, что в настоящее время комиссия не готова к выборам: "У нас нет персонала, офисов, оборудования. Складские помещения пусты. Это текущая ситуация", - заявила Орли Адас на пресс-конференции в Кнессете.Она сказала, что комитет столкнулся с серьезным дефицитом бюджета после двух последних выборов.