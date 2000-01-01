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`Ликуд` призывает `НДИ` и `Аводу` вступить в коалицию | Фото:06.12 14:09   MIGnews.com

"Ликуд" призывает "НДИ" и "Аводу" вступить в коалицию

Издание Маарив сообщило, что муниципальные лидеры партии "Ликуд" призвали партию "НДИ" "вернуться домой". Они планируют провести конференцию в Петах-Тикве с целью убедить председателя партии Авигдора Либермана вступить в узкую правую коалицию.

Параллельно с этим, министр иностранных дел Исраэль Кац призвал партию "Авода" также вступить в коалицию.

В интервью "Армейскому радио" Кац сказал: "[Председатель партии] Амир Перец пойман на обещание ... с каких пор "Авода" исключает возможность встречи с "Ликудом"? Когда это последователи [бывшего премьер-министра Ицхак] Рабина исключали возможность заседать с "Ликудом"?

После провала Бенни Ганца сформировать правительство, любой депутат может попытаться сформировать коалицию, заручившись поддержкой 61 депутата. Если никому не удастся сформировать коалицию к следующей неделе, Израиль будет вынужден провести третьи выборы.


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