06.12 14:09 MIGnews.com

"Ликуд" призывает "НДИ" и "Аводу" вступить в коалицию

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Издание Маарив сообщило, что муниципальные лидеры партии "Ликуд" призвали партию "НДИ" "вернуться домой". Они планируют провести конференцию в Петах-Тикве с целью убедить председателя партии Авигдора Либермана вступить в узкую правую коалицию.Параллельно с этим, министр иностранных дел Исраэль Кац призвал партию "Авода" также вступить в коалицию.В интервью "Армейскому радио" Кац сказал: "[Председатель партии] Амир Перец пойман на обещание ... с каких пор "Авода" исключает возможность встречи с "Ликудом"? Когда это последователи [бывшего премьер-министра Ицхак] Рабина исключали возможность заседать с "Ликудом"?После провала Бенни Ганца сформировать правительство, любой депутат может попытаться сформировать коалицию, заручившись поддержкой 61 депутата. Если никому не удастся сформировать коалицию к следующей неделе, Израиль будет вынужден провести третьи выборы.