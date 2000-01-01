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Могут ли истребители F-35 Израиля переносить ядерный заряд? | Фото:06.12 12:43   MIGnews.com

Могут ли истребители F-35 Израиля переносить ядерный заряд?

Издание BulgarianMilitary со ссылкой на Topwar решило выяснить способны ли израильские истребители F-35 переносить ядерные заряды. В своем анализе они ссылаются на "американскую прессу" в лице газеты The National Interest.

Изначально, они подмечают, что в статье газеты автор априори считает Израиль ядерной державой, несмотря на то, что еврейского государство не признает ядерный статус. Далее, рассматривается ситуация с поступление во ВВС ЦАХАЛа истребителей американского производства F-35.

Отмечается, что Израиль вполне готов использовать истребители пятого поколения в качестве носителей ядерного оружия, в том числе для сохранения военного превосходства в регионе.

В связи с этим заявлением, авторы пытаются подкрепить аргументы о том, что Израиль все-таки имеет ядерный статус. Тут они вспоминают сообщение в израильских СМИ (9 канал), в котором говорится о наличии подводных лодок (класса "Дельфин") и минных ракет с ядерным наполнением.

Тут болгарское издание напоминает, что в свое время США доставили штурмовики А-4 "Скайхок" и "Фантомы F-4" в Израиль при условии, что он не будет использовать их в качестве носителей ядерного оружия, однако "сообщений о том, что на поставки F-35 распространяются те же условия не поступает".

В материалах также отмечается, что, если Израиль разместит ядерное оружие на F-35, он сможет прорвать противовоздушную оборону Ирана с ядерным компонентом, который станет "козырем в противостоянии с иранским режимом".


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