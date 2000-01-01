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Беннет - послу ЕС: мы снесем незаконные сооружения в Зоне С | Фото:06.12 12:02   MIGnews.com

Беннет - послу ЕС: мы снесем незаконные сооружения в Зоне С

Министр обороны Нафтали Беннет встретился на этой неделе с послом Европейского Союза (ЕС) в Израиле. Во время встречи, он сказал ему, что израильские оборонные организации больше не хотят мириться с бесконтрольным незаконным строительством в зоне С, поощряемым и финансируемым Европой.

Согласно докладу, Беннет заявил, что Израиль намерен уничтожить все незаконные сооружения в районах, находящихся под полным контролем еврейского государства, включая те, которые финансировались европейцами.

На встрече присутствовали представители Германии, Франции, Италии, Голландии и Дании.

На брифинге по безопасности Беннет рассказал представителям о действиях, предпринятых Израилем для предотвращения укрытия Ирана в Сирии, ситуации с Газой и незаконном строительстве в зоне С Иудеи и Самарии, которое он назвал "пустой тратой денег".

"Если вы хотите инвестировать в палестинцев, стоит сосредоточиться на гуманитарной деятельности, а не на незаконном строительстве", - сказал Беннет.

Представители отреагировали отрицательно на заявление, но не стали спорить.

В соответствии с соглашениями Осло Иудея и Самария были разделены на три части: Зона А находится под полным гражданским контролем и контролем безопасности Палестинского органа (ПА). Зона B находится под гражданским контролем ПА, а Израиль контролирует Зону С.

В течение нескольких лет ЕС нарушал соглашения Осло, финансируя "незаконный захват ПА" Зоны С, пытаясь позволить ПА незаконно аннексировать её.


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