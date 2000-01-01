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Дела Нетаниягу: почему не судят Безек, Walla, Едиот Ахронот 06.12 11:21   MIGnews.com

Дела Нетаниягу: почему не судят Безек, Walla, Едиот Ахронот

Акива Бигман написал в газете Исраэль ха Йом большую статью об очевидном прокурорском упущении во всех “делах о коррупции премьер-министра Нетаниягу”.

Значительная часть обвинений в отношении Биньямина Нетаниягу посвящена предполагаемым бенефициарам его коррупционных афер - коммуникационной монополии Безек, крупнейшей израильской газете Едиот Ахронот и влиятельному порталу Walla. Указанные коммерческие организации якобы получили в результате злонамеренного вмешательства Нетаниягу сотни миллионов шекелей.

Согласно положениям политики законоприменения, обозначенных в инструкциях генерального прокурора Шая Ницана, и согласно существующей в Израиле правоприменительной практике, в случае получения взяток наказываются не только частные лица, но и те организации, которые заработали или могли заработать в результате коррупционных афер.

Тем не менее, в тексте обвинительного заключения, предъявленного на прошлой неделе юридическим советником правительства Авихаем Мандельблиттом и генеральным прокурором Шаем Ницаном названия вышеперечисленных компаний не фигурируют.

Адвокат Михаэль Дворин направил официальный запрос в адрес Авихая Мандельблитта и Шая Ницана  требованием объяснить это “упущение” в “деле 2000 и в “деле 4000”.

В ответ на запрос Исраэль Ха Йом министерство юстиции сообщило, что возможность судебного преследования корпораций в рамках дел Нетаниягу “рассматривается”, но решение “еще не принято”.

Существующий текст обвинительного заключения порождает вопросы о мотивах людей, его составлявших и о том, как они относятся к практике применения законов при расследовании уголовных дел.

В рамках дела 2000 владелец Едиот Ахронот Нохи Мозес якобы пытался дать взятку премьер-министру Нетаниягу - не для того, чтобы получить выгоду для себя, но для того, чтобы сохранить фактическое господство Едиот Ахронот на рынке печатных изданий.

Концерн Безек. в рамках “взятки” “благоприятным освещением” деятельности Нетаниягу якобы получил финансовых преференций на сумму в миллиард шекелей. И в этом случае деньги получил не владелец контрольного пакета акций - Шауль Алович, но коммерческое предприятие Безек.

Дворин утверждает, что прокуратура отступила в данных делах от общепринятой практики: “Инструкция 9.15 прокуратуры устанавливает, что против корпорации в подобных случаях должны предприниматься те же меры, что и против индивидов, включая судебное преследование корпорации и взыскание ущерба”. Та же инструкция устанавливает, что размер штрафа для корпораций в подобных случаях может быть в два раза больше установленного штрафа для индивидуума”.

Шай Ницан также около месяца назад опубликовал директиву, в которой говорится: “В случае если существует доказательная база уголовного преследования корпорации, и есть общественный интерес в преследовании корпорации, следует возбуждать уголовное преследование”.

Дворин, в интервью радио Галей Исраэль 6 декабря, указал на то, что в случае, если Безек в результате махинаций Нетаниягу и Аловича незаконно получил миллиард шекелей, первое, что должен был сделать юридический советник правительства Авихай Мандельблитт - это отменить те директивы, которые якобы привели к обогащению Безек, и потребовать возвращения незаконно полученных средств.

Дворин также напоминает, что в деле о взяточничестве премьер-министра Эхуда Ольмерта в рамках проекта Холилэнд были наказаны три коммерческие компании, замешанные в афере.

На настоящий момент Безек, Walla и Едиот Ахронот  никак не прокомментировали материал Исраэль Ха Йом.


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