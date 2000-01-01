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ЦАХАЛ закончил учения `Игра Престолов` на Кипре - видео | Фото:06.12 11:05   MIGnews.com

ЦАХАЛ закончил учения "Игра Престолов" на Кипре - видео

Представитель ЦАХАЛа объявил, что на этой неделе завершился международные учения ВВС Израиля: Игра Престолов на Кипре. В них участвовали специальные подразделения "Эгоз", "Маглан" и "Дувдеван", а также боевые вертолеты, грузовые эскадрильи, эскадрилья БПЛА, эскадрилья имитации и элитная поисково-спасательная часть 669.

В рамках учений солдаты коммандос и эскадрильи ВВС проходили базовую и оперативную подготовку против угрозы в новом и незнакомом районе в северной части.

Учения включали короткие однодневные рейды с акцентом на боевые действия в горных, ближних и сложных условиях, нападение на вражескую инфраструктуру, летные сухопутные силы, помощь наземным силам, предоставление вертолетной техники, медленная заправка вертолетов, извлечение пилотов, и эвакуация жертв.

В течение недели силы коммандос, пилоты и военно-воздушные силы Израиля тренировались вместе с кипрской армией, чтобы улучшить их боевые возможности и взаимное обучение. Интеграция, достигнутая в совместных учениях ВВС и коммандос, повысила эффективность многоотраслевой координации.

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави посетил район учений, наблюдая за силами на местах и ​​беседуя с командирами об оперативных проблемах и связанных с этим задачах. Он также встретился со своим кипрским коллегой, начальником Генерального штаба Национальной гвардии Илиасом Леонтарисом.

Полковник Коби Хеллер, командир бригады коммандос, сказал: "Мы завершили уникальное учение за пределами Государства Израиль. Учение включало в себя различные миссии и боевые сценарии, которые отражали зрелость возможностей и начавшихся оперативных процессов. Во время учений мы подчеркивали важность точности и подробностей. Тем не менее, прежде всего это были личные способности боевых войск, которые были выдающимися."

"Во время учений также был продемонстрирован высокий уровень профессионализма, высокое качество и тесное сотрудничество с ВВС. Учения отразили развивающийся оперативный потенциал, целую оперативную доктрину, развивающиеся возможности разоблачения врага и летальность, которая способствует уничтожению противника более быстрыми темпами, чем раньше."




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