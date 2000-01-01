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Израиль направил врачей в Самоа для борьбы с корью | Фото:06.12 10:42   MIGnews.com

Израиль поможет Самоа в борьбе с корью

Израиль направил медицинскую команду на остров Самоа для помощи в борьбе с эпидемией кори. Об этом в Твиттере сообщил посол Израиля в Тихоокеанской стране. Самоа уже получила помощь из Австралии, Новой Зеландии, Франции, Великобритании, Китая, Норвегии, Японии, США и ООН.

По крайней мере 63 человека, в основном дети, умерли с начала вспышки болезни в середине октября. Власти обвиняют "конспирологов", которые убеждают родителей в том, что вакцины опасны.

В пятницу, 6 декабря, правительство пытается предоставить вакцинацию для как можно большего числа людей. Правительство объявило особые полномочия после чрезвычайного положения, чтобы справиться с кризисом кори. В пятницу утром министерство здравоохранения сообщило о 140 новых случаях заболевания за последние 24 часа.

Еще один человек погиб, в результате чего число подтвержденных жертв достигло 63, причем 55 из них были в возрасте четырех лет или младше.


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