Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Моше Кахлон уйдет из политики Деловое издание The Globes опубликовало материал, в котором говорится о том, что министр финансов и бывший лидер партии Кулану Моше Кахлон собирается уйти из политической жизни, о чем он якобы сообщил многим знакомым.
Послы ООН: у Ирана есть ракеты с ядерным потенциалом Послы Организации Объединенных Наций из Франции, Германии и Великобритании подписали письмо со ссылкой на видеозаписи в социальных сетях, где Иран испытывает баллистическую ракету средней дальности "Шахаб-3", которая способна доставить ядерное оружие.