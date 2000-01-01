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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:06.12 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

ВМФ США перехватили корабль с иранскими ракетами Американский представитель сообщил, что корабли американского флота перехватили судно с “значительным грузом” частей для управляемых ракет иранского производства.

Экс-командира ВМС обвинят во взяточничестве В четверг днем, 5 декабря, прокуратура объявила, что ряд высокопоставленных бывших израильских чиновников будут обвинены во взяточничестве и отмывании денег.

Ривлин готов помиловать Нетаниягу - если тот попросит Президент Реувен Ривлин готов принять компромисс, в рамках которого он помилует премьера Биньямина Нетаниягу в случае, если его признают виновным.

Моше Кахлон уйдет из политики Деловое издание The Globes опубликовало материал, в котором говорится о том, что министр финансов и бывший лидер партии Кулану Моше Кахлон собирается уйти из политической жизни, о чем он якобы сообщил многим знакомым.

Послы ООН: у Ирана есть ракеты с ядерным потенциалом Послы Организации Объединенных Наций из Франции, Германии и Великобритании подписали письмо со ссылкой на видеозаписи в социальных сетях, где Иран испытывает баллистическую ракету средней дальности "Шахаб-3", которая способна доставить ядерное оружие.


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