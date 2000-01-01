06.12 06:46 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с коллегой из Португалии: детали

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В четверг, 5 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с португальским коллегой Антониу Коштой.Переговоры, на которых также присутствовал министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантуш Силва, состоялись в Лиссабоне.Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества между государствами в сфере экономики, инноваций, кибернетики, науки и водных ресурсов, а также договорились об обмене делегациями и о сотрудничестве в Африке.Нетаниягу поздравил премьер-министра Португалии со вступлением его страны в Международный альянс в память о Холокосте (IHRA) и призвал государство присоединиться к позиции США в усилении давления на Иран.