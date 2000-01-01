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`Праща Давида` попала в распоряжение российских военных 06.11 08:24   MIGnews.com

"Праща Давида" попала в распоряжение российских военных

Китайские СМИ сообщают о том, что одна из наиболее передовых технологий израильской ПРО - ракета перехватчик системы “Праща Давида” попала в распоряжение российских военных.

Ракета упала  в июле прошлого года на сирийской территории после первого боевого применения.

Российские военные нашли ракету и немедленно отправили ее в Москву для изучения и копирования новых технологий.

“Праща Давида” создана израильским концерном Raphael и предназначена для работы против серьезных угроз - тяжелых баллистических ракет в спектре между ПРО “Железный Купол” (Грады и Кассамы)  и "Arrow 2 (баллистические ракеты большой дальности).

Система была поставлена на вооружение два года назад. 23 июля 2018 года произошло первое боевое применение. Тогда система раннего предупреждения сработала после запуска в Сирии двух ракет “Точка”.

Были выпущены две ракеты-перехватчика. Одна из них самоуничтожилась над Голанами, но вторая упала на сирийской территории.

Немедленно после падения сирийские военные начали поиски ракеты. Они нашли ее и сообщили, что ей причинены лишь незначительные повреждения. После этого ракета была доставлена на российскую базу, откуда ее отправили в Москву.

“Праща Давида” работает на дальностях до 400 километров и является прямым конкурентом С-400. Получив в свое распоряжение израильский перехватчик, русские смогут значительно усовершенствовать свои собственные системы ПРО.


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