06.11 07:58 MIGnews.com

Израиль и страны Залива - на пути к договору о ненападении

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Соединенные Штаты приветствуют инициативу министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца о заключении соглашения о ненападении с странами-членами Организации Сотрудничества в Персидском Заливе.Процесс проходит на фоне выхода Ирана из ядерных обязательств и политического кризиса в Израиле.В рамках соглашений в странами Залива Израиль надеется на “максимально возможную нормализацию” - до тех пор, пока не разрешен палестинский вопрос.Министр финансов США Стивен Мнухин, посетивший Израиль две недели назад подписал протокол, в котором говорится о том, что речь идет о “прекрасной и креативной инициативе”, и попросил предоставить ему больше деталей. Мнухин пообещал “работать параллельно” над планом Каца и отвез его наброски в Саудовскую Аравию.Министр Кац проинформировал министров об американской реакции на его план договора о ненападении. Несколько дней назад офис государственного секретаря США и израильский МИД начали совместную работу над проектом.Вечером 5 ноября глава Совета Национальной Безопасности Израиля генерал-майор Меир Бен-Шабат провел первые слушания по договору о нормализации с представителями релевантных служб и ведомств.