06.11 07:13 MIGnews.com

Нира Хефеца шантажировали и угрожали лишить имущества

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В израильской прессе опубликованы новые подробности того, как бывший пресс-представитель главы правительства Биньямина Нетаниягу. Нир Хефец решил стать государственным свидетелем в “деле 4000” .Хефец подписал соглашение с прокуратурой через полтора года после начала расследования. Журналисты сообщают, что Хефеца шантажировали, и среди прочего, грозили лишить имущества.12-й канал израильского ТВ опубликовал отрывки из протоколов допросов Хефеца. Следователи обещают “перевернуть” жизнь Хефеца и говорят, что в состоянии лишить его имущества.Следователь говорит Хефецу во время допроса: “Я могу тебе сказать, что мы проверили любой угол , в котором ты прятался за свою жизнь, мы перевернули и нашли все, что ты там прятал. Все эти тайны, все, что ты прятал - нам известно все. Любые сценарии, которые сейчас прокручиваются в твоей голове - осуществимы. Это деньги. Мы знаем, как обращаться с деньгами. Мы знаем, как освободить тебя от твоих активов”.После этого следователь угрожает близким Хефеца: "Я не шучу Нир. Я тебя не обманываю. Помнишь, что я говорил в прошлый раз? Есть вещи, которые затронут не только тебя".Представители правоохранительной системы признают, что полицейские следователи “задавали неправомерные вопросы”. Тем не менее, прокуратуры настаивает на том, что показания “заслуживают доверия”, поскольку были подтверждены записями и документами, предоставленными следователям. Прокуратура также настаивает на том, что речь идет о “легитимном приеме расследования”.Израильская полиция ответила на новые разоблачения по делу 4000 следующим пресс-релизом: “Израильская полиция проводит расследования тщательно, профессионально и в соответствии с требованиями закона, в первую очередь, когда речь идет о важных публичных фигурах. Мы не намерены комментировать обрывки информации, публикуемые в прессе таким образом, что они полностью искажают реалии, но мы хотим отметить, что любые акции расследования предварительно проверяются полицейскими профессионалами на предмет их строжайшего соответствия закону. В дополнение к этому мы напоминаем, что вызов свидетелей производится исключительно в целях следствия в соответствии с законом и существующими инструкциями. Любые другие утверждения - фундаментально неверны”.