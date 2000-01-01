06.11 19:12 MIGnews.com

Крупнейший мошенник в истории Израиля выйдет по УДО

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Банкир, стоявший за одним из крупнейших банковских мошенничеств в истории Израиля, получил досрочное освобождение после 17 лет тюремного заключения. Всего он был приговорен к 18 годам лишения свободы.Комиссия по условно-досрочному освобождению тюремной службы Израиля предоставила Оферу Максимову досрочное освобождение, заявив, что он не представляет опасности для общественности.Государственная прокуратура выступала против смягчения приговора Максимова. Он обвиняется в хищении четверти миллиарда шекелей из ныне не существующего Торгового банка, который он начал обслуживать в 2004 году. Прокуроры должны до следующей недели обжаловать решение на уровне районного суда. Если государство решит не подавать апелляцию, Максимов будет освобожден в следующий четверг.В 2016 году сестра Максимова Этти Алон была освобождена из тюрьмы после отбывания 14 лет из 17-летнего срока за растрату миллионов долларов из Торгового банка, где она была старшим инвестиционным трейдером. Алон призналась в краже денег у клиентов в течение пяти лет, чтобы помочь ее брату погасить 100 миллионов (28 миллионов) шекелей долга за азартные игры, которые он задолжал различным организованным преступным группам.Кража Алон не только спровоцировала крах банка, который обошелся государству в полмиллиарда шекелей в страховании вкладов, но и изменил карту организованной преступности в Израиле.По данным полиции, миллионы шекелей циркулировали через руки различных преступников и криминальных авторитетов. Скандал вызвал несколько бандитских войн между конкурирующими криминальными группами, которые длились годами.После скандала Банк Израиля обновил банковские правила, ввел новые протоколы для предотвращения отмывания денег и потребовал от сотрудников, занимающих ответственные должности, регулярно менять должности.