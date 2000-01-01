06.11 18:34 MIGnews.com

Охана выдал запрещенные к публикации детали "дела 4000"

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Министр юстиции Амир Охана выдал запрещенные судом к публикации детали допроса государственного свидетеля по "делу 4000" Нира Хефеца на пленарном заседании Кнессета. На сайте Кнессета появился текст его выступления."Полиция приводит молодую женщину, которая никак не связана со следствием в отношении премьер-министра, и задает ей вопросы личного и интимного характера о характере связи между нею и свидетелем. После того, как из неё выжимают, как из лимона, всю информацию, и, я напоминаю, – она ни в чем не подозревается, они устраивают, случайно, встречу в коридоре между этой женщиной и свидетелем, и говорят ему: "Нир, мы всё знаем и обрушим на твою семью бомбу". И тогда Нир подписывает согласие стать государственным свидетелем и дает показания следователям.""Показания проверяются и оказываются лживыми, и тогда его выводят наружу с одним из следователей, они отсутствуют некое время без протокола и записи, и мы не знаем, о чем они говорят, и тогда Нир Хефец возвращается, и дает показания, которые подходят один к одному к тем сведениям, которыми уже располагает следствие. Хотел бы напомнить – следствие уже закончено, и потому ему уже нельзя помешать."Когда журналист Амит Сегаль обращается с запросом к системе, отвечает юридический советник правительства, которому не известно об этих следственных действиях, и через некоторое время Амит получает (судебный) указ о запрете публикации. Так выглядит погоня за истиной?.. Я не говорю об ошибках, я не говорю о провалах, я говорю о злостном умысле, о тяжелых преступлениях, которые совершаются в вашу смену – главы юридической системы, но вы стоите стеной на страже и прикрываете преступников. Почему? Так система оберегает сама себя от подлинного расследования, так она позволяет гниению распространиться дальше, так возникает коррупция во власти.""Положительное освещение в прессе? Это смешно! Как ваши придворные журналисты стали пресс-службой государственного прокурора, и как "сторожевые псы демократии" льстивыми статьями и защитой от любых нападок носят на руках сотрудников полиции и прокуратуры, если не за щедрые "сливы" прямо из офисов органов охраны правопорядка?!"Охана, как депутат Кнессета, пользуется депутатской неприкосновенностью, и его нельзя подвергнуть судебному преследованию за нарушение запрета. Сам он утверждает, что "только повторил то, что уже было опубликовано", а не выдавал подробности.Днем ранее политический обозреватель службы новостей телеканала "Кешет" Амит Сегаль опубликовал отрывки записей допросов государственного свидетеля по "делу 4000" Нира Хефеца. Из опубликованных материалов следует, что следователи оказывали давление на Нира Хефеца. Юридический советник правительства Авихай Мандельблит заявил, что проверит опубликованную Сегалем информацию.