06.11 18:01 MIGnews.com

В ПА запретят вступать в брак несовершеннолетним

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Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас издал решение, запрещающее палестинским подросткам вступать в брак до 18 лет. Однако они могут получить разрешение от религиозного суда и высокопоставленного юридического лица.Официальный новостной сайт ПА Вафа сообщил ранее на этой неделе, что Аббас принял решение это, но неизвестно когда оно вступит в силу. На Западном берегу палестинский закон ранее предусматривал, что женщина может вступать в брак с 15, а мужчина с 16 лет, сообщает Суна Нассар, юрисконсульт ПА по делам женщин.Для сравнения, в Газе женщине должно быть 17 лет, а мужчине - 18 лет для вступления в брак. Отчет Центрального статистического бюро ПА 2018 года показывает, что 10,8 процента женщин в 2017 году на Западном берегу и в Газе в возрасте от 20 до 24 лет вступили в брак до достижения 18 лет.В 1997 году 30,3% женщин на Западном берегу и в Газе, которым тогда было от 20 до 24 лет, вышли замуж до достижения 18 лет. Нассар сказала, что те, кто хотел бы вступить в брак до 18 лет, должны получить разрешение как от религиозного суда, так и от верховного шариатского судьи ПА.Она добавила, что примером кого-то, кто может получить разрешение, является беременная женщина и ее партнер: "Существуют льготы, которые они могут получить для своего ребенка, но только если они состоят в браке", - сказала она. "Это одна из причин, по которой они могут получить освобождение".Хайфа аль-Ага, бывший министр по делам женщин ПА, высоко оценила решение Аббаса."Это очень позитивное решение. Это право ребенка прожить свое детство и получить образование", - сказала она The Times of Israel. "Это решение позволит детям реализовать эти права". Она сказала, что феномен вступления в брак палестинцев до достижения 18 лет в основном существует в сельских деревнях и общинах как на Западном берегу, так и в Газе.