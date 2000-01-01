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Главу БАПОР временно сняли с должности из-за растрат | Фото:06.11 17:35   MIGnews.com

Главу БАПОР временно сняли с должности из-за растрат

Глава агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) ушел со своей должности на неопределенный срок из-за внутреннего расследования, говорится в сообщении организации в среду, 6 ноября. Пьер Крахенбуль, генеральный комиссар агентства, будет временно заменен исполняющим обязанности заместителя руководителя агентства Кристианом Сондерсом.

Во внутреннем отчете по этике утверждается о неэффективном управлении и злоупотреблении властью на самых высоких уровнях агентства, которое также столкнулось с финансовым кризисом после сокращений финансирования США. Также "выявлены проблемы управления, которые касаются конкретно комиссара".

Следователи ООН изучают обвинения. В отчете описываются "достоверные и подтвержденные" утверждения о серьезных этических нарушениях, в том числе с участием Крахенбуля, гражданина Швейцарии. Обвинения включают высшее руководство, участвующее в "сексуальных проступках, кумовстве, репрессиях, дискриминации и других злоупотреблениях властью, для личной выгоды, для подавления законного инакомыслия и достижения других личных целей".

В сообщении говорится, что сам Крахенбуль был романтически связан с коллегой, назначенной в 2015 году на недавно созданную должность старшего советника после "крайне ускоренного" процесса. Это позволило ей присоединиться к нему на международных рейсах бизнес-класса, говорится в сообщении.

БАПОР столкнулось с серьезными финансовыми ограничениями после того, как Соединенные Штаты приостановили и впоследствии сократили все его финансирование в 2018 году. Ряд других стран приостановили свои взносы в ожидании результатов расследования предполагаемого неправомерного управления.

Европейский дипломат, выступавший на условиях анонимности, сказал, что он "благодарен всем, кто сделал все, чтобы стабилизировать организацию в трудное время, но теперь отойти в сторону - правильное решение".


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