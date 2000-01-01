06.11 16:12 MIGnews.com

Израильтяне смогут посетить World Expo 2020 в Дубае

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Издание Yedioth Ahronoth сообщает, что ОАЭ планирует разрешить израильтянам посетить страну для участия в World Expo 2020 в Дубае, а также после закрытия. Старшие официальные лица Израиля и ОАЭ обсуждают эту возможность в течение некоторого времени, пишет издание.Израиль начал строительства павильона для участия в Expo, и, хотя у него нет официальных дипломатических отношений с ОАЭ, в последние годы между двумя странами налаживаются связи, в основном из-за общего недоверия к Ирану.До сих пор израильтянам не разрешалось свободно въезжать в страну, кроме лиц с двойным гражданством и других лиц со специальным разрешением на въезд.