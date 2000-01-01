Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израильтяне смогут посетить World Expo 2020 в Дубае | Фото:06.11 16:12   MIGnews.com

Израильтяне смогут посетить World Expo 2020 в Дубае

Издание Yedioth Ahronoth сообщает, что ОАЭ планирует разрешить израильтянам посетить страну для участия в World Expo 2020 в Дубае, а также после закрытия. Старшие официальные лица Израиля и ОАЭ обсуждают эту возможность в течение некоторого времени, пишет издание.

Израиль начал строительства павильона для участия в Expo, и, хотя у него нет официальных дипломатических отношений с ОАЭ, в последние годы между двумя странами налаживаются связи, в основном из-за общего недоверия к Ирану.

До сих пор израильтянам не разрешалось свободно въезжать в страну, кроме лиц с двойным гражданством и других лиц со специальным разрешением на въезд.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:47
Водительские права Брежнева пустят с молотка
16:28
ХАМАС: сокращение средств из Катара приведет к эскалации
15:54
Беннетт: вероятность третьих выборов очень и очень высока
15:42
Киркоров на глазах у Заворотнюк дал подзатыльник Зеленскому  
15:26
Опрос: кто виноват в отсутствии правительства единства?
15:03
Союз учителей Израиля призвал бойкотировать занятия
14:51
Медики рассказали о неожиданном факторе ожирения
14:38
Кофеманы оказались менее восприимчивы к раку печени
14:15
Путин решил избавиться от "Википедии"
13:34
Израильтянам станет дешевле ездить на такси за город
13:32
Приговор 84-летнему израильтянину убившему жену молотком
13:18
В Иордании мужчина бросился с ножом на туристов: есть жертвы  
13:05
Сестра Иссахар: Наама теряет рассудок
12:53
Израиль передаст Иордании обвиняемых в шпионаже
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus