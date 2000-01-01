06.11 15:26 MIGnews.com

Опрос: кто виноват в отсутствии правительства единства?

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Около 39% израильтян считают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу виноват в политическом тупике и невозможности сформировать правительство единства. В то время как, только 19% считают, что в это повинен лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц, исходя из нового опроса 12 канала.На вопрос, кто должен быть первым, если будет достигнуто соглашение о ротации, 45% респондентов высказались в поддержку Нетаниягу и 42% за Ганца. В опросе также поднимался вопрос прямых выборов премьер-министра.Если бы такое предложение было принято, 46% заявили, что проголосуют за главу "Ликуда" и 43% за лидера "Кахоль Лаван".Израиль сталкивался с прямыми выборами премьер-министра в 1996, 1999 и 2001 годах, но вернулся к своей прежней системе с выборами в Кнессет из-за трудностей в формировании и поддержании коалиций.Предыдущий опрос, проведенный 12-м каналом во вторник, показал, что Нетаниягу получил бы 40% голосов, а Ганц - 36%.