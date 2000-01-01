06.11 15:10 MIGnews.com

Бойцы бригады Кфир - командиру: ЦАХАЛ нас предал

Поделиться

Все по теме

Комментарии





12-й канал израильского ТВ сообщает о “чрезвычайном инциденте” в военной тюрьме №4.Девять бойцов бригады Кфир, арестованных по обвинению в избиении группы бедуинов на заправке в Негеве, отказались встречаться со своим командиром подполковником Нитаи Окши.Только один солдат встретился с командиром, передав ему отказ других.Один из солдат рассказал: “Мы ему передали - Мы чувствуем, что нам причинили ущерб, мы чувствуем, что ЦАХАЛ нас предал, чувствуем. что мы находимся в невозможной ситуации, когда бойцы ЦАХАЛа не могут выполнить порученную им задачу. Мы находимся в военной тюрьме уже продолжительное время, мы ожидали поддержки, мы ждали что вы будете стоять у стен тюрьмы ради своих солдат. К сожалению, не произошло ничего подобного - и мы отказываемся от встречи с вами”.Адвокат Итамар Бен Гвир, представляющий двух из арестованных солдат заявил: “Чувства солдат - очень тяжелые, и их можно понять. Дух ЦАХАЛа - в том, что командир не бросает своих солдат в беде, что поддерживает их. К ним повернулись спиной. Мое сердце разрывается, когда я слышу, как эти солдаты говорят: "Зря я пошел в боевые части". Очень жаль, но именно такой посыл можно извлечь из всех действий ЦАХАЛа”.Сразу после инцидента оенная полиция Израиля арестовала 14 солдат из Бригады Кфир, подозреваемых в избиении бедуинов в среду, 23 октября."Солдаты подозреваются в совершении нападения, в качестве группы, которая угрожает и незаконно использует свое оружие", - говорится в заявлении военных. ЦАХАЛ сообщил, что 14 военнослужащих должны предстать перед судьей для содержания их под стражей до завершения расследования.Адвокат Итамар Бен Гвир, представляющий интересы одного из задержанных по обвинению в нападении на бедуинов в Негеве солдат Бригады Кфир сообщил новые подробности дела в интервью порталу ynet.Бен Гвир рассказал: "Все началось после того, как один из молодых бедуинов закричал сержанту: “Иди, сюда солдат. я тебя зарежу, давай ка посмотрим, чего ты стоишь”. Солдат повел себя самым разумным образом, как и положено солдату - побежал на него, ища контакта. Он сказал мне: “Я сделал то, чему нас учили".Корреспондент указал адвокату: “Это не выглядит как ситуация, в которой солдат должен стремиться к контакту. Это не боевая ситуация, перед ним - гражданские. Мы в клипе видим, что это совершенно иная ситуация”.На это Бен Гвир сказал: “Мы оба знаем, как делают такие видео и кто их контролирует. К несчастью, эти видео распространяет бедуинский рабочий, который поддерживает этих бедуинов. Чтобы не было никаких недопониманий - эти солдаты должны получить медаль”.Корреспондент настаивал: "Но так не делается, он солдат в форме, он должен был вызвать полицию".Итамар Бен Гвир ответил: “Когда солдаты в опасности, они не ждут израильской полиции”.Корреспондент спросил: “Жизни солдат угрожала опасность?”Бен Гвир ответил: “Конечно. Если бы ситуация была обратной, и пред солдатами оказались поселенцы - Молодежь Холмов”, сейчас бы тут все кричали, почему они не стреляли. Но когда речь заходит о бедуинской молодежи - на них надевают наручники и отдают под военный трибунал. Стыд и позор”.