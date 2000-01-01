06.11 15:03 MIGnews.com

Союз учителей Израиля призвал бойкотировать занятия

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В преддверии запланированной на завтра, 7 ноября, забастовки в местных муниципалитетах, Союз учителей Израиля заявил, что не позволит школам работать без присутствия охранников, которые предоставляются местными властями.Союз проинструктировал членов профсоюза не пускать учеников на занятия, если учреждениям не предоставят необходимый уровень охраны.Около 170 муниципалитетов планируют прекратить свою работу из-за неспособности правительства перевести обещанные средства.