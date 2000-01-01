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ФРГ призвала США и РФ сохранить Договор об открытом небе 06.11 12:07   MIGnews.com

ФРГ призвала США и РФ сохранить Договор об открытом небе

Кабмин Германии призвал Россию и США сохранить соглашение об открытом небе, позволяющее участникам договора собирать информацию о военной активности друг друга.

С соответствующим призывом выступил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Договор об открытом небе играет важное значение в и без того испорченной ситуации в сфере разоружения в современном мире", сообщил министр, пишет Süddeutscher Zeitung.


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