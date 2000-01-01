06.11 12:07 MIGnews.com
ФРГ призвала США и РФ сохранить Договор об открытом небе
Кабмин Германии призвал Россию и США сохранить соглашение об открытом небе, позволяющее участникам договора собирать информацию о военной активности друг друга.
С соответствующим призывом выступил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
"Договор об открытом небе играет важное значение в и без того испорченной ситуации в сфере разоружения в современном мире", сообщил министр, пишет Süddeutscher Zeitung
.
Поделиться
Все по теме
Комментарии