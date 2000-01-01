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Джихадистский вервольф — в полицейской разведке Парижа 06.10 07:36   MIGnews.com

Джихадистский вервольф — в полицейской разведке Парижа

Французская пресса сообщает новые данные о террористической атаке в штаб-квартире полиции в Париже 3 октября.

Террорист Микаэль Харпон, зарезавший четырех коллег и тяжело ранивший пятую, работал в компьютерном департаменте, специализировался на полицейской разведке и “имел все виды допуска” к базам данных полиции.

Харпон принял ислам и “саморадикализовался” в 2008 году, а не 18 месяцев назад, как о том сообщалось ранее.

Телеканал  BFM TV сообщает о том, что Харпон в 2015 году приветствовал и оправдывал бойню в редакции сатирического журнала Шарли Эбдо. Соответствующий рапорт был подан руководству полиции, но никаких мер принято не было.

Дело об убийстве четырех полицейских передано Департаменту Внутренней Безопасности (DGSI) и теперь расследуют как террористический акт. Сразу после атаки официальные власти пытались создать впечатление того, что речь идет о “внезапной вспышке безумия” и “приступе деменции”. Министр внутренних дел  Кристоф Кастанер заявил, что “не было ни малейших предупреждающих признаков” что Харпон может представлять опасность.

Теперь власти говорят о связях нападавшего с “салафистской группировкой”.

В день атаки Харпон послал смс-сообщение жене, Имран, с просьбой купить керамический нож. В ответ та написала “Только Аллах будет тебе судьей”.


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