06.10 21:30 MIGnews.com

Аббас обсудит предстоящие выборы в ПА с ХАМАСом

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Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил сегодня, 6 октября, что он обсудит планы новых парламентских выборов со всеми фракциями, включая давних соперников ХАМАС. Встретившись с высокопоставленными палестинскими лидерами в Рамалле на Западном берегу, Аббас вновь подтверждает свое обещание провести выборы - впервые с 2006 года - но без указания сроков.Он объявляет, что они сформировали комитеты для "связи с избирательной комиссией и фракциями, такими как ХАМАС и всеми фракциями, а также с израильскими властями".Он говорит, что любые выборы должны проходить на "Западном берегу, в Иерусалиме и в Газе".ХАМАС и ФАТХ находятся в ссоре с 2007 года, когда исламистская террористическая группа захватила Газу и изгнала силы Аббаса. С 2006 года парламентские выборы на территории не проводились, и обе стороны обвиняют в друг друга в этом.Многочисленные попытки примирения потерпели неудачуй.Ранее Аббас неоднократно обещал провести выборы, но безрезультатно. Между тем Аббас также подтвердил, что ПА получил сегодня 1,5 млрд шекелей (430 млн долларов США) от Израиля. Деньги поступают от таможенных пошлин, взимаемых с товаров, предназначенных для палестинских рынков, которые проходят через израильские порты, и составляют более 50 процентов доходов ПА.