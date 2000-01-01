06.10 20:48 MIGnews.com

Меркель не считает угрозы Ирана Израилю антисемитизмом

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Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель объявило, что угрозы Ирана уничтожить Израиль не является "антисемитизмом". 1 октября министерство иностранных дел Германии назвало призыв об уничтожении Израиля главнокомандующим Корпусом исламской революционной гвардии Ирана (IRGC) генералом Хоссейном Салами просто "антиизраильской риторикой".Издание JPost запросило комментарии администрации Меркель и получило ответ: "Нам нечего добавить к ответу министерства иностранных дел". JPost спросила, являются ли заявления Салями антисемитскими.В конце сентября Салами выступил с призывом уничтожить еврейское государство перед аудиторией лидеров IRGC. Салами сказал, что "этот зловещий режим должен быть стерт с лица земли, и это больше не… мечта [но], это достижимая цель".Министерство иностранных дел Германии опубликовало следующее заявление на немецком и английском языках: "Мы осуждаем недавние угрозы со стороны иранской Революционной гвардии против Израиля в самых суровых условиях. Такая антиизраильская риторика совершенно недопустима. Право Израиля на существование не подлежит обсуждению. Мы призываем Иран взять на себя обязательство поддерживать мирные отношения со всеми государствами в регионе и предпринять практические шаги для снижения напряженности".Когда их спросили в Твиттере, почему посол Германии в Иране Майкл Клор-Берхтольд не написал в Твиттере заявление на персидском языке и почему МИД Германии не перевел комментарий на персидский язык, и МИД, и Клор-Берхтольд отказались отвечать.Доктор Эфраим Зурофф из Центра Симона Визенталя, заявил, что "осуждение министерством иностранных дел Германии недавних угроз уничтожить Израиль со стороны Хосейна Салами, командующего КСИР, похоже, игнорирует резко антисемитские размеры его комментариев. Сводить их к "антиизраильской риторике" означает игнорировать очевидный антисемитский компонент и их геноцидные намерения".Профессор Джеральд Стейнберг, профессор политических исследований в Университете Бар-Илан, заявил, что "немцы, и Меркель в частности, должны первыми осудить угрозы геноцида Ирана против еврейского государства как антисемитизм. Вместо этого, укрываясь за мифом, что "антиизраильскую риторику можно отличить от антисемитизма, они подрывают международный консенсус в отношении рабочего определения Международного союза памяти жертв Холокоста"."Каждый аспект иранской кампании по уничтожению Израиля связан с ненавистью к евреям и еврейскому национальному самоопределению, включая многие из образов, которые перекликаются с нацистской пропагандой. В то время, когда она остается на своем посту, Меркель должна уделять первоочередное внимание устранению ущерба, нанесенного ей в результате неспособности противостоять Ирану."