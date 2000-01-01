06.10 11:35 MIGnews.com

"Вариантов нет, дела Нетаниягу придется закрывать"

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Перед началом третьего дня досудебных слушаний по делам о коррупции премьер-министра Биньямина Нетаниягу его адвокат, Амит Хадад, сделал короткое заявление.Хадад сказал: “Сегодня мы завершим слушания по делу 4000, и перейдем к другим делам. После того, как мы закончим изложение наших аргументов, дела против Нетаниягу придется закрывать - других вариантов тут нет”.Сегодняшнее рассмотрение будет посвящено, главным образом, так называемому “делу 1000” - о сигарах и шампанских полученных Нетаниягу от голливудского магната Арнона Мильчена.Нетаниягу подозревают в мошенничестве и нарушении доверия. Адвокаты будут настаивать на том, что ценность подарков, полученных Нетаниягу - намного меньше, чем утверждает прокуратура.Нетаниягу предъявили обвинения в получении подарков в период 2006-2016 годов на общую сумму 956 801 шекелей. Из них подарки на сумму 727 627 шекелей получены от Арнона Мильчена, остальное - от австралийского бизнесмена Джеймса Паркера.Нетаниягу обвиняют в том, что в обмен на это Нетаниягу “использовал полномочия государственной власти” для “продвижения интересов Мильчена”. Речь идет о возобновлении американской визы Мильчена, чему якобы помог Нетаниягу, а также в лоббировании “закона Мильчена” о продлении поблажек для возвращающихся с постоянного места из-за границы израильтян с 10 до 20 лет.