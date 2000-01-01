Кто заменит Волкера: названа возможная кандидатура
На место специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера, ранее ушедшего в отставку, рассматривается кандидатура 72-летнего бывшего сотрудника ЦРУ Майкла Костива.
Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.
По данным ведомства, Костив ранее претендовал на должность посла США в Украине. Он работал в ЦРУ в течение десяти лет.
Известно, что в 1981 году возможный преемник Волкера подал в отставку из-за кражи бекона в супермаркете. Тем не менее, позже обвинения были сняты. А в 2004-2006 годах Костив занимал должность советника директора ЦРУ.
Как бы там ни было, вопрос о следующем представителе США по вопросам Украины все еще остается открытым, а на официальном уровне такую информацию не комментируют.