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Кто заменит Волкера: названа возможная кандидатура | Фото:06.10 05:18   MIGnews.com

Кто заменит Волкера: названа возможная кандидатура

На место специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера, ранее ушедшего в отставку, рассматривается кандидатура 72-летнего бывшего сотрудника ЦРУ Майкла Костива.

Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

По данным ведомства, Костив ранее претендовал на должность посла США в Украине. Он работал в ЦРУ в течение десяти лет.

Известно, что в 1981 году возможный преемник Волкера подал в отставку из-за кражи бекона в супермаркете. Тем не менее, позже обвинения были сняты. А в 2004-2006 годах Костив занимал должность советника директора ЦРУ.

Как бы там ни было, вопрос о следующем представителе США по вопросам Украины все еще остается открытым, а на официальном уровне такую информацию не комментируют.


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