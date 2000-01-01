06.08 16:42 MIGnews.com

Встреча Эрика с Весельницкой не беспокоит президента США

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Комментарии

Американский гарант прокомментировал встречи своего сына с юристом Натальей Весельницкой. В посте главы Белого Дома в Twitter говорится, что данная встреча не вызывает у него беспокойство.Его беспокоят фейковые новости и фальшивки по поводу встречи Эрика с Натальей в Трамп-Тауэр. Он утверждает, что цель встречи - получение информации об оппоненте Хиллари Клинтон – это законно.Более того, эта встреча ни к чему не привела, и не знал о ней.