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Сара Нетаниягу назвала Лею Голдин `неблагодарной` 06.08 08:35   MIGnews.com

Сара Нетаниягу назвала Лею Голдин "неблагодарной"

10-й канал израильского ТВ утверждает, что Сара Нетаниягу назвала мать погибшего в Газе солдата Хадара Голдина Лею Голдин “неблагодарной”.

Инцидент якобы произошел два года назад в ходе телефонного разговора между двумя женщинами. Сара была якобы возмущена тем, что Голдин пригласила министра юстиции Аелет Шакед выступить на церемонии, посвященной памяти погибших солдат.

После трансляции церемонии Сара якобы позвонила Голдин и сказала ей: “Ты неблагодарна. Если ты присоединилась к политическим врагам моего мужа, это может навредить усилиям , направленных на то, чтобы тела мальчиков вернули”.

10-й канал сообщил, что не рассказал об этой истории сразу, поскольку семья отказалась от того, чтобы выносить ее на публику. Семья также отказалась участвовать в трансляции 10-го канала вечером 5 августа.

Пресс-представитель семьи Нетаниягу заявил: “Этого никогда не не было. Такого разговора просто не было”.

10-й канал показал репортаж о кричащей Саре через день после того, как мать другого солдата, Орена Шауля, Захвав Шауль, обвинила премьер-министра Нетаниягу в том, что он “кричал на семьи погибших” и называл их лжецами два года назад. Ее муж, Герцль Шауль, скончался вскоре после инцидента.

Канцелярия премьер-министра опровергла и это обвинение, сообщив, что Нетаниягу “никогда не кричал на семьи погибших солдат”.


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