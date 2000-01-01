07.08 07:08 MIGnews.com

Депутат от НДИ выступил в защиту прав светского населения

Пресс-служба НДИ

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Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер резко отреагировал на отказ министра внутренних дел Арье Дери (ШАС) утвердить вспомогательные законы об открытии торговых точек по субботам, принятые мэриями пяти городов. Депутат от НДИ заявил, что глава МВД, использует свои полномочия для нарушения прав светского населения Израиля.Примечательно, что мотивируя свой отказ, Арье Дери сослался на пресловутый Закон о супермаркетах, о котором раньше говорил, что он "ни на что не повлияет и ничего не изменит".Депутат от НДИ призвал главу правительства срочно вмешаться в ситуацию и потребовать от главы МВД не предпринимать действия, которые нарушают права светского населения и провоцируют никому не нужные конфликты."Все граждане государства имеют право жить в соответствии со своими принципами. Уважая еврейские традиции, они, тем не менее, должны иметь возможность отдыхать и проводить свободное время так, как привыкли. Министр внутренних дел не имеет права навязывать свои убеждения, которые противоречат позиции мэров городов и народных избранников в муниципальных советах", - подчеркнул Форер.Напомним, депутаты от партии НДИ в нарушение коалиционной дисциплины голосовали против Закона о супермаркетах.