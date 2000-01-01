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ТВ: Российские хакеры влияют на отношение США к Израилю | Фото: Коби Гидеон, GPO06.08 21:20   MIGnews.com

ТВ: Российские хакеры влияют на отношение США к Израилю

Российские хакеры создали в соцсетях сотни аккаунтов с целью повлиять на американо-израильские отношения.

Ссылаясь на исследование, в ходе которого были проанализированы около 3 млн. сообщений, написанных с фейковых российских аккаунтов, 10-ый канал израильского телевидения сообщает, что десятки тысяч из них касались Израиля и ближневосточного региона в целом.

Около 60% "постов" об Израиле были нацелены на укрепление отношений между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и президентом США Дональдом Трампом, зачастую критикуя американского экс-президента Барака Обаму.

Примерно четверть касающихся Израиля сообщений обеляли Нетаниягу в свете предъявленных ему обвинений в коррупции и освещали полицейские расследования.

Цитируемые "десяткой" исследователи обнаружили, что целью "российских ботов" были не израильтяне, а, скорее, жители США, где Еврейское государство становится все большим камнем преткновения для еврейской общины и прочих американцев.


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