06.08 21:20 MIGnews.com

ТВ: Российские хакеры влияют на отношение США к Израилю

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Российские хакеры создали в соцсетях сотни аккаунтов с целью повлиять на американо-израильские отношения.Ссылаясь на исследование, в ходе которого были проанализированы около 3 млн. сообщений, написанных с фейковых российских аккаунтов, 10-ый канал израильского телевидения сообщает, что десятки тысяч из них касались Израиля и ближневосточного региона в целом.Около 60% "постов" об Израиле были нацелены на укрепление отношений между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и президентом США Дональдом Трампом, зачастую критикуя американского экс-президента Барака Обаму.Примерно четверть касающихся Израиля сообщений обеляли Нетаниягу в свете предъявленных ему обвинений в коррупции и освещали полицейские расследования.Цитируемые "десяткой" исследователи обнаружили, что целью "российских ботов" были не израильтяне, а, скорее, жители США, где Еврейское государство становится все большим камнем преткновения для еврейской общины и прочих американцев.