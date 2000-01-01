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06.08 19:04   MIGnews.com

Израиль обидел Сербию

Сербия осудила Израиль за участие в военном параде в честь победы Хорватии в операции "Буря", которая проводилась Загребом против республик Сербской Краины и Западной Боснии в 1995 году. И хотя потери были несопоставимыми (агрессоры потеряли в 5,5 раз больше солдат) Сербия считает это величайшей трагедией своего народа.

Помимо военных эмиссаров, в мероприятии также приняли участие 3 израильских F-16.

"Печально было наблюдать израильский флаг на вчерашнем праздновании этого уголовного преступления", - заявил на сербском телевидении местный министр иностранных дел Ивица Дачич, добавив, что в Белграде разочарованы таким решением Иерусалима.

Дачич считает "безнравственным" участие Израиля в праздновании, потому что во время Второй мировой войны евреи, сербы и цыгане вместе погибали в нацистских лагерях смерти на территории Хорватии. Напомним, что по этому поводу президент Сербии Александр Вучич даже обещал открыть в Белграде "что-то похожее на Яд ва-Шем".

Израильское посольство в Белграде объяснило участие ВВС ЦАХАЛа в празднике исключительно покупкой Хорватией 12 F-16 у Израиля.

"Здесь нет политической мотивации либо какой-либо связи с историческими отношениями между Сербией и Хорватией. Крепкая дружба Израиля и Сербии никогда нк подвергнется опасности", - заявили в дипмиссии.

Стоит отметить, что раскритиковал Израиль за участие в авиашоу и глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф.


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