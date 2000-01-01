06.08 17:32 MIGnews.com

"Еврейский дом" обвинили в антисемитизме на выборах

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Весьма неоднозначную избирательную кампанию начал иерусалимский "Еврейский дом" в преддверии муниципальных выборов, изобразив кандидатов в мэры Офера Берковича, Зеэва Элькина и Моше Лева в ортодоксальных широкополых черных шляпах и с пейсами.Очевидно, таким образом, автор кампании Иехошуа Мор-Йосеф хотел показать, что, если не поддержать партию Нафтали Беннета, после выборов светские партии сформируют коалицию с религиозными."Вы можете оспаривать творческий подход, но от этого существующая проблема не исчезнет", - цитирует Мор-Йосефа JPost.Член Кнессета Инон Азулай (ШАС) назвал кампанию "подстрекательской" против харедим и назвал ее "сошедшей со страниц нацистской газеты Der Sturmer", а его однопартиец из муниципалитета столицы Хаим Коэн называл "Байт Иегуди", что в переводе с иврита означает "еврейский дом", "домом гоим", то есть неевреев.Член городского совета Арье Кинг, возглавляющий на выборах партию "Объединенный Иерусалим", призвал Беннета уволить главу столичного "Еврейского дома" Хагит Моше.Данный повод использовали в свою пользу другие кандидаты в мэры.Столичная фракция Офера Берковича "Хиторерут" назвала кампанией граничащей с антисемитизмом и мерзкой, а также призвала "Еврейский дом" проявить ответственность в данной вопросе.А Рахель Азария заявила, что в ее еврейском доме "людей не изображают в качестве харедим для унижения", и обещала положить конец подобному разделению.В самой партии кампанию также осудили."У нас нет ничего против харедим. Наоборот, на должности председателя финансовой комиссии я не обделила ни один сектор, и моим коллегам-харедим это известно, как никому другому. Да, некоторые из вас действительно шокированы изображением, сопровождающим кампанию, но мне оно не понравилось, поэтому я распорядилась ее убрать", - сказала Хагит Моше "Аруц Шеве".Тем не менее, она объяснила смысл данного изображения: кто бы ни стал мэром Иерусалима, если ортодоксы попадут в коалицию, они будут оказывать давление на следующего градоначальника.По словам председателя партии Нафтали Беннета, кампания не утверждалась с руководством "Еврейского дома" и она не отражает ее отношение к харедим. Член Кнессета от партии Бецалель Смотрич назвал ее "постыдной" и "граничащей с антисемитизмом".