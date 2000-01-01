"Еврейский дом" обвинили в антисемитизме на выборах
Весьма неоднозначную избирательную кампанию начал иерусалимский "Еврейский дом" в преддверии муниципальных выборов, изобразив кандидатов в мэры Офера Берковича, Зеэва Элькина и Моше Лева в ортодоксальных широкополых черных шляпах и с пейсами.
Очевидно, таким образом, автор кампании Иехошуа Мор-Йосеф хотел показать, что, если не поддержать партию Нафтали Беннета, после выборов светские партии сформируют коалицию с религиозными.
"Вы можете оспаривать творческий подход, но от этого существующая проблема не исчезнет", - цитирует Мор-Йосефа JPost.
Член Кнессета Инон Азулай (ШАС) назвал кампанию "подстрекательской" против харедим и назвал ее "сошедшей со страниц нацистской газеты Der Sturmer", а его однопартиец из муниципалитета столицы Хаим Коэн называл "Байт Иегуди", что в переводе с иврита означает "еврейский дом", "домом гоим", то есть неевреев.
Член городского совета Арье Кинг, возглавляющий на выборах партию "Объединенный Иерусалим", призвал Беннета уволить главу столичного "Еврейского дома" Хагит Моше.
Данный повод использовали в свою пользу другие кандидаты в мэры.
Столичная фракция Офера Берковича "Хиторерут" назвала кампанией граничащей с антисемитизмом и мерзкой, а также призвала "Еврейский дом" проявить ответственность в данной вопросе.
А Рахель Азария заявила, что в ее еврейском доме "людей не изображают в качестве харедим для унижения", и обещала положить конец подобному разделению.
В самой партии кампанию также осудили.
"У нас нет ничего против харедим. Наоборот, на должности председателя финансовой комиссии я не обделила ни один сектор, и моим коллегам-харедим это известно, как никому другому. Да, некоторые из вас действительно шокированы изображением, сопровождающим кампанию, но мне оно не понравилось, поэтому я распорядилась ее убрать", - сказала Хагит Моше "Аруц Шеве".
Тем не менее, она объяснила смысл данного изображения: кто бы ни стал мэром Иерусалима, если ортодоксы попадут в коалицию, они будут оказывать давление на следующего градоначальника.
По словам председателя партии Нафтали Беннета, кампания не утверждалась с руководством "Еврейского дома" и она не отражает ее отношение к харедим. Член Кнессета от партии Бецалель Смотрич назвал ее "постыдной" и "граничащей с антисемитизмом".