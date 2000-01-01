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Яир Нетаниягу - против `большевистских леваков` | Фото: Коби Гидеон, GPO06.08 15:57   MIGnews.com

Яир Нетаниягу - против "большевистских леваков"

Старший сын премьер-министра Яир Нетаниягу раскритиковал левых, назвав их оппозицию "Национальному закону" лицемерной.

"Гадость большевистских леваков и их обвинения в «нацизме и фашизме» правых (настоящего либерального лагеря в Израиле) не является новинкой. В конце концов, они и Зеэва Жаботинского называли «Владимиром Гитлером» (Владимир - его первое имя)", - написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, сын Биньямина Нетаниягу левой НГО "Молад", которая обвинила его в растратах из-за оплаты его телохранителей из госказны.

"«Молад» - радикальная, антисионистская организация, финансируемая Фондом разрушения Израиля и Европейского Союза. Почему никто не говорил о сыне Ариэля Шарона, которого отправили за решетку? Почему никто не говорил о сыне Эхуда Ольмерта, который вел дела с палестинцем, и о последствиях этого для национальной безопасности? Почему никто не обсуждал, как Сын Шимона Переса случайно убил другого солдата, а это дело замяли?" – спросил Яир Нетаниягу.

Напомним, что сейчас он работает SMM-менеджером тель-авивского юридического центра "Шурат ха-Дин", который освещает финансовую поддержку террористических организаций со стороны бизнесов и обеспечение компенсаций жертвами террора.


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