Старший сын премьер-министра Яир Нетаниягу раскритиковал левых, назвав их оппозицию "Национальному закону" лицемерной.
"Гадость большевистских леваков и их обвинения в «нацизме и фашизме» правых (настоящего либерального лагеря в Израиле) не является новинкой. В конце концов, они и Зеэва Жаботинского называли «Владимиром Гитлером» (Владимир - его первое имя)", - написал он на своей странице в Facebook.
Кроме того, сын Биньямина Нетаниягу левой НГО "Молад", которая обвинила его в растратах из-за оплаты его телохранителей из госказны.
"«Молад» - радикальная, антисионистская организация, финансируемая Фондом разрушения Израиля и Европейского Союза. Почему никто не говорил о сыне Ариэля Шарона, которого отправили за решетку? Почему никто не говорил о сыне Эхуда Ольмерта, который вел дела с палестинцем, и о последствиях этого для национальной безопасности? Почему никто не обсуждал, как Сын Шимона Переса случайно убил другого солдата, а это дело замяли?" – спросил Яир Нетаниягу.
Напомним, что сейчас он работает SMM-менеджером тель-авивского юридического центра "Шурат ха-Дин", который освещает финансовую поддержку террористических организаций со стороны бизнесов и обеспечение компенсаций жертвами террора.