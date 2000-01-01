ЕС объявил блокировку санкций США по отношению к Ирану
Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что разработанных план по блокировке санкций на территории ЕС вступит в силу завтра, 7 августа.
"Завтра утром вступит в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, от действия американских экстерриториальных санкций", - передали ее слова на ТАСС.
Документ вступит в силу утром и будет стимулировать европейские организации компенсировать ущерб Ирана от самих санкций и от людей, которые создали такие условия. Кроме того, на территории ЕС станут недействительны решения каких-либо судов, поддерживающих санкции.
"Он также запрещает европейским структурам выполнять эти санкции, за исключением ситуаций, когда это будет сделано по специальному разрешению Еврокомиссии. Такие разрешения могут быть выданы в исключительном порядке, если невыполнение санкций может нанести серьезный ущерб интересам европейских компаний или Евросоюза в целом", - добавила Андреева.
США заявили о выходе из ядерного соглашения по Ирану после того, как получили сведения о продолжении ядерной программы в ИРИ. Тем самым, Штаты вернули в силу введенные против Тегерана экономические, торговые и энергетические ограничения.