Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Фото из архива 06.08 17:05   MIGnews.com

ЕС объявил блокировку санкций США по отношению к Ирану

Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что разработанных план по блокировке санкций на территории ЕС вступит в силу завтра, 7 августа.

"Завтра утром вступит в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, от действия американских экстерриториальных санкций", - передали ее слова на ТАСС.

Документ вступит в силу утром и будет стимулировать европейские организации компенсировать ущерб Ирана от самих санкций и от людей, которые создали такие условия. Кроме того, на территории ЕС станут недействительны решения каких-либо судов, поддерживающих санкции.

"Он также запрещает европейским структурам выполнять эти санкции, за исключением ситуаций, когда это будет сделано по специальному разрешению Еврокомиссии. Такие разрешения могут быть выданы в исключительном порядке, если невыполнение санкций может нанести серьезный ущерб интересам европейских компаний или Евросоюза в целом", - добавила Андреева.

США заявили о выходе из ядерного соглашения по Ирану после того, как получили сведения о продолжении ядерной программы в ИРИ. Тем самым, Штаты вернули в силу введенные против Тегерана экономические, торговые и энергетические ограничения.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:08
В Индонезии прошло мощное землетрясение
17:32
"Еврейский дом" обвинили в антисемитизме на выборах
16:42
Встреча Эрика с Весельницкой не беспокоит президента США
16:26
ВВС ЦАХАЛа атаковали поджигателей в Газе
16:03
Гигантский взрыв у аэропорта Болоньи
15:57
Яир Нетаниягу - против "большевистских леваков"
15:10
Пожар чуть не уничтожил остров Бьерке  
14:39
Жара вынудила армию Швейцарии изменить режим службы
14:13
ЕС сохранит каналы финасовых связей с Ираном
13:48
Дети исламистов - угроза Германии
13:48
158 новых репатриантов закончили курс подготовки к армии
13:16
ФАТХ обвинили в попытке сорвать перемирие с Израилем
12:49
Помощницу Сандерса задержали на границе Израиля и Египта
12:46
Исраэль Кац: Иран либо примет требования США, либо падет
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus