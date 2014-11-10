Правила Ближнего Востока: Друзы взяли в заложники семьи ISIS
Прошло две недели после мега-терактов в Сувейде и окрестностях, в результате которых были убиты более 200 друзов и были взяты в заложники 14 друзов.
Террористы перед атакой отключили электричество в городе. Мотоциклист-смертник прорвался на овощной рынок в Сувейде и подорвал себя. После этого рынок был атакован с нескольких сторон, в результате чего были убиты десятки людей. Сирийские СМИ говорят, что речь идет об одной из самых масштабных атак в истории государства.
Рабия Бадер, редактор израильского радио 103FM и член израильской друзской общины рассказал о том, что сейчас происходит в непосредственной близости от израильской границы.
Друзы решили взять дело руки в собственные руки - после того, как в сеть был выложен клип с расправой над одним из заложников.
Бадер говорит: “Террористы атаковали ночью, когда люди спали. Друзы решили, что подобного не должно повториться в условиях царящего в Сирии хаоса. После того, как ISIS начали угрожать заложникам и казнили юношу, на помощь пришли друзы из Ливана. Они не только помогают защищать Сувейду. Им удалось идентифицировать тех, кто казнил молодого друза. Они взяли в заложники всю его семью, и теперь ведут переговоры с ISIS. Так следует поступать с врагами на Ближнем Востоке”.
Следует отметить, что друзы не прощают своих врагов - свидетельством тому является сама история Сирии. На момент провозглашения независимости в 1946 году друзы составляли не более 3% населения страны, но сыграли решающую роль в войне с французами. Друзы не только победили в небольшой гражданской войне, развязанной против их автономии первым президентом Сирии Шукри Куватли, но и свергли его. Они также отомстили за бойню в Джабаль аль-Друз в 1953 году другому сирийскому президенту, Адибу аш-Шишакли, достав его в изгнании - в далекой Бразилии. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Фатальная ненависть друзов к сирийскому президенту" .