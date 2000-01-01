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ЕС сохранит финансовые каналы с Ираном 06.08 14:13   MIGnews.com

ЕС сохранит каналы финасовых связей с Ираном

В понедельник, 6 августа, Евросоюз выразил "глубокое сожаление" по поводу реализации Соединенными Штатами новых санкций против Ирана, говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС Федерики Могерини и глав МИД Франции, Германии и Великобритании.

Отмечено, что другие участники ядерного соглашения с Ираном (Общий всеобъемлющий план действий, подписанный в 2015 году) будут работать над тем, чтобы сохранять финансовые каналы с Ираном открытыми.

Другие стороны JCPOA взяли на себя обязательства работать, в частности, над сохранностью и поддержкой эффективных финансовых каналов с Ираном и над продолжением экспорта нефти и газа из Ирана.

США ужесточат санкции против Ирана в начале этой недели по приказу президента США Дональда Трампа.


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