06.08 13:48 MIGnews.com

158 новых репатриантов закончили курс подготовки к армии

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1 августа в здании военного музея “Бейт ха-Пальмах” в Тель-Авиве состоялась праздничная церемония окончания очередного, 18-го по счёту, курса предармейской подготовки для новых репатриантов-призывников.Особая программа предармейской подготовки (“Мехина кдам цваит”) для репатриантов - будущих солдат ЦАХАЛа была разработана отделом молодежи Министерства алии и интеграции совместно с Министерством обороны. В рамках специальных четырех недельных курсов репатрианты-призывники повышают уровень знания иврита, проходят курс физической и ментальной подготовки перед призывом, приобщаются к национальному наследию Израиля и знакомятся с израильским обществом. Кроме занятий в ульпане и многочисленных поездок по стране, будущие солдаты встречаются с офицерами различных армейских подразделений и представителями военного командования, получают информацию о своих правах и льготах, посещают армейские базы и воинские музеи. В течение всех четырёх недель с репатриантами-призывниками работают профессиональные инструкторы с опытом армейской службы.В этом году курсы предармейской подготовки прошли 158 репатриантов (120 молодых людей и 38 девушек) в возрасте от 18 до 21 года из 18 стран мира. Новые репатрианты из США (69 человек), Франции (43), Британии (16), Австралии (8), Канады(4), Бельгии (3), Бразилии (2), Южной Африки (2), Индии (2), Мексики, Швейцарии, России и других стран успешно завершили программу курса и теперь с нетерпением ожидают призыва в ряды ЦАХАЛа.«Оставить привычную, комфортную жизнь, семью и друзей и репатриироваться в Израиль, чтобы призваться в ряды ЦАХАЛа – это, безусловно, непростое, но очень мужественное решение. От имени министра обороны Авигдора Либермана и от себя лично желаю каждому из вас успехов и удачи. Мы восхищаемся вашей самоотверженностью и желанием служить на благо Израиля. Министерство алии и интеграции гордится тем, что может помочь вам с первых минут пребывания в стране, во время армейской службы и после демобилизации. Мы будем поддерживать вас на всем пути, чтобы вы с честью и достоинством преодолели все трудности, благополучно вернулись к гражданской жизни и всегда чувствовали себя здесь дома», - сказала министр Софа Ландвер, приветствуя выпускников курсов.