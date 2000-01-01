Дети исламистов - угроза Германии

Дети из исламистских семей для Германии представляют собой "не незначительную потенциальную угрозу", считает глава разведки Ханс-Георг Маасен.
Есть признаки того, что "радикализация несовершеннолетних и молодежи" становится все более вероятной и происходит все быстрее и раньше.
В докладе разведки отмечается, что дети в некоторых из этих семей "воспитываются с рождения с экстремистским мировоззрением, которое узаконивает насилие в отношении других и унижает тех, кто не является частью группы", пишет DW.
Маассен предупредил, что то, что он назвал продолжающейся джихадистской социализацией детей, вызывает "тревогу" и создаст серьезную проблему для власти в ближайшие годы.