Исраэль Кац: Иран либо примет требования США, либо падет
Министр разведки Исраэль Кац приветствовал политику санкций президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, назвав ее жесткой и справедливой.
"Американские санкции против Ирана, вступившие в силу сегодня, вынудят иранцев принять решение. Им предстоит сделать выбор: либо принять требования США по ядерному соглашению и прекращению поддержки террора в регионе, либо оказаться перед перспективой экономического краха и падения режима аятолл. Первый вариант - хороший, второй - отличный".