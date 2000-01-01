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Исраэль Кац: Иран либо примет требования США, либо падет 06.08 12:46   MIGnews.com

Исраэль Кац: Иран либо примет требования США, либо падет

Министр разведки Исраэль Кац приветствовал политику санкций президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, назвав ее жесткой и справедливой.

"Американские санкции против Ирана, вступившие в силу сегодня, вынудят иранцев принять решение. Им предстоит сделать выбор: либо принять требования США по ядерному соглашению и прекращению поддержки террора в регионе, либо оказаться перед перспективой экономического краха и падения режима аятолл. Первый вариант - хороший, второй - отличный".


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