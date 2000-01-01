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ФАТХ обвинили в попытке сорвать перемирие с Израилем 06.08 13:16   MIGnews.com

ФАТХ обвинили в попытке сорвать перемирие с Израилем

Движение ФАТХ предупредило ХАМАС об опасности заключения одностороннего соглашения о перемирии с Израилем в обмен на ослабление блокады, введенной против сектора Газа.

Представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри обвинил ФАТХ в подстрекательстве, чтобы помешать усилиям Египта и ООН добиться перемирия между с Израилем. По его словам, ФАТХ ведет систематическую кампанию против ХАМАСа.

Зухри заявил, что ФАТХ должен осознать, что он проиграл выборы в Палестинский законодательный совет 2006 года на Западном берегу и в секторе Газа. Т.е. ФАТХ - еще одна фракция, срок полномочий лидера Махмуда Аббаса истекает, пишет JPost.

Лидеры и официальные лица ФАТХ критиковали готовность ХАМАС согласиться на долгосрочное перемирие с Израилем в обмен на гуманитарку и экономические проекты в секторе Газа. ФАТХ утверждает, что такая сделка - "свободный дар" для Израиля, а предлагаемое перемирие - часть усилий президента США по ликвидации палестинского дела в рамках его плана по установлению мира на Ближнем Востоке.


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