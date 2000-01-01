06.08 11:22 MIGnews.com

Нетаниягу: никто не посягает на равенство израильтян

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Заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу на заседании правительства 5 августа.Открывая заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:«Сегодня заседание правительства открыл заместитель секретаря правительства Габи Голан, так как секретарь правительства Цахи Браверман соблюдает траур по своей матери, и мы выражаем ему и его семье наши соболезнования.Израиль - национальное государство еврейского народа. Израиль – еврейское и демократическое государство. Равенство прав граждан Израиля закреплено во многих законах, включая Основной закон о достоинстве и свободе человека.Никто не нарушал и не намеревается нарушать эти права, но без Закона о национальном характере государства невозможно обеспечить будущее Израиля как еврейского национального государства для грядущих поколений.Закон о национальном характере государства, прежде всего, закрепляет и поднимает на другой уровень Закон о возвращении, предоставляющий евреям, и только евреям, право на репатриацию в Израиль и получение израильского гражданства. Например, Закон о национальном характере государства не допускает корыстного использования пункта о воссоединении семей, благодаря которому после соглашения в Осло тысячи и тысячи палестинцев получили статус в Израиле, а также способствует предотвращению бесконтрольного въезда палестинцев в Израиль. Возможно, этот закон может также помочь нам остановить в дальнейшем проникновение нелегальных мигрантов.Это происходит потому, что в государственном законодательстве только права личности были закреплены в основном законе без какого-либо конституционного баланса с нашей национальной составляющей. Поэтому мы приняли Закон о национальном характере государства, чтобы гарантировать характер Израиля как государства не только демократического, но и национального государства еврейского народа, и только еврейского народа. Это необходимо и для нас, и для будущих поколений.Глубокая связь с друзской общиной и наша приверженность ей жизненно важны, поэтому мы сегодня создадим специальную комиссию министров для укрепления этой связи и этой приверженности. В то же время мы воздадим должное представителям всех общин и религиозных конфессий, служащим в ЦАХАЛе и силах безопасности.В конце недели мы получили важную новость - кредитная рейтинговая компания S&P подняла Израиль до уровня AA-, что признаёт Израиль одной из сильных экономик мира, как и решение агенства Moody's, принятое несколько недель назад.Это свидетельствует об ответственной экономической политике, которую мы, министр финансов и другие министры, проводим здесь в правительстве. Эта политика привела к устойчивому росту экономики Израиля. Я читаю некоторых комментаторов, которые утверждают, что наблюдается устойчивый рост экономики, но он не помогает слабым. Это просто неверно. Мы видим год за годом снижение индекса социального неравенства, постепенное улучшение коэффициента Джини. И это потому, прежде всего, что мы сочетаем политику свободного рынка с поощрением выхода на рынок труда, а как только люди выходят на рынок труда, их положение улучшается. Итак, мы ведём правильную экономическую и социальную политику, и продолжим действовать по этим двум направлениям на благо граждан Израиля».